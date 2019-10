Il Consiglio europeo che si apre oggi è, come spesso è accaduto in passato, molto diverso rispetto a quel che ci si aspettava anche soltanto quindici giorni fa. Donald Trump ha dato delega alla Turchia di occuparsi della Siria e ha ritirato le sue truppe (o cerca di farlo: si parla di ponti aerei necessari), abbandonando l’alleato curdo e anche quello europeo: se lo Stato islamico risorge, se la Turchia non tiene i rifugiati, se la Russia e il regime...

