Che cosa significa davvero una frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord (spiegato con Google Maps)

Il confine tra Irlanda del nord e Irlanda è al centro dei negoziati tra Londra e Bruxelles, anche se ai più è incomprensibile di che cosa si stia davvero discutendo. A parte i tecnicismi (il famigerato backstop), l’obiettivo delle trattative è evitare un confine “rigido” tra il Regno Unito e l’Irlanda. Per spiegare che cosa significa avere una frontiera tra i due paesi, oltre al fatto che viola gli accordi di pace, molti hanno iniziato a pubblicare foto di questo confine, molto esplicative (queste sono prese dall’account Twitter di un esperto, Mark Sugrue).

There were customs checks on the NI border until 1993 and security checks until 1998. Its all very recent and quickly forgotten. pic.twitter.com/5vT5vWGPe4