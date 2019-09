La mania di chiudere i Parlamenti

In Gran Bretagna il Parlamento è stato chiuso dal governo di Boris Johnson fino al 14 ottobre e, come si sa, da quando è stata annunciata questa decisione il paese è entrato in una nuova fase di caos: la strategia sulla Brexit di Johnson è stata ostacolata così come la sua richiesta di indire elezioni anticipate nella prima metà di ottobre. Di più: c’è una (complicata) questione costituzionale in corso, che dovrà essere risolta dalla Corte suprema la prossima settimana,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.