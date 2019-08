Roma. Martedì il presidente americano, Donald Trump, seduto nello Studio ovale con il capo di stato romeno, Klaus Iohannis, ha riaperto la questione della riammissione di Mosca al G7 dicendo che sarebbe meglio “avere la Russia dentro” e che non aveva senso continuare a bandirla ancora dal gruppo dei sette, dal quale, secondo Trump, era stata cacciata per un guizzo, una ripicca del suo predecessore Barack Obama che non sopportando “di essere stato superato in astuzia da Vladimir Putin”, ha...

