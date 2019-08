Roma. Era dal 1994 che l’America non dichiarava la Cina “manipolatore di valuta”, e ha probabilmente ragione chi dice che la situazione finanziaria è “la più pericolosa dal 2009”, per usare le parole di Larry Summers, ex segretario del Tesoro americano: l’economia americana per ora va alla grande, gli indici sono buoni, ma adesso che la Cina è passata al contrattacco, dopo aver subìto i dazi e le minacce e i tentativi di negoziazione con il presidente americano Donald Trump,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.