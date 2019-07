L’opposizione oltre Alexei Navalny

Roma. Per essere ammessi alle elezioni municipali a Mosca i candidati hanno bisogno di almeno cinquemila firme. E fin qui, fino al momento di presentare le firme, i candidati di opposizione ci sono arrivati. Sono stati bloccati un passo più in là, al punto in cui la Commissione elettorale ha dovuto validare le firme e ha stabilito che molte erano false, alcune di persone inesistenti, altre di defunti. Gli aspiranti candidati hanno fatto di tutto per dimostrare il contrario, hanno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.