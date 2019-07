La nuova norma anti ong e la petroliera sequestrata dall'Iran

DALL'ITALIA

Salvini contro Di Maio: “Non c’è più la fiducia personale”. Il ministro dell’Interno, da Helsinki, ha definito “tradimento” il voto del M5s a Strasburgo a favore di Ursula von der Leyen. “Una scelta gravissima. Con il M5s non c’è più fiducia, anche personale”. L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, ha detto: “Dice falsità per coprire l’inchiesta sui fondi russi della Lega. Se vuol far cadere il governo lo dica chiaramente”. Il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti ha poi informato il Quirinale di avere rinunciato alla candidatura come commissario europeo. Secondo indiscrezioni gli avrebbe chiesto garanzie su eventuali elezioni anticipate se dovesse cadere il governo.

Vannucci indagato per corruzione internazionale. Il consulente bancario aveva ammesso di avere partecipato all’incontro al Metropol di Mosca con alcuni intermediari russi. L’avvocato Gianluca Meranda, accusato dello stesso reato, ieri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande dei pm di Milano.

Approvata nuova norma contro le ong. E’ previsto l’arresto per il capitano delle navi umanitarie in caso di resistenza contro una nave da guerra. Così il dl Sicurezza

I Regeni chiedono il ritiro dell’ambasciatore italiano in Egitto dopo un incontro a Montecitorio con Roberto Fico e Giuseppe Conte.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,05 per cento. Differenziale Btp-Bund a 186 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO