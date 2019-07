Prima scena. Alla fine di ottobre 2014 Panagiotis Kammenos, leader dei Greci Indipendenti, ed ex ministro della Difesa del governo Tsipras, scompare dai radar. Vola in Russia per un matrimonio con altri 89 esponenti dell’establishment ellenico. Quando torna non vede l’ora di entrare nel governo di coalizione con Syriza. Il matrimonio è tra due greci. Un grosso, grasso matrimonio greco, in Russia. Perché un matrimonio greco in Russia? Perché uno degli ospiti d’onore, e testimone di nozze di quel matrimonio,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.