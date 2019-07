Sfilza di domande utili sul caos che pretende di darci un ordine da sogno

Non è che gli “ingegneri del caos” (copyright Da Empoli) stanno costruendo, tra il lusco e il brusco e in mezzo ai pericoli, un nuovo ordine possibile in sostituzione di un ordine smagliato e incapace di dare risposte? E’ bene farsi venire ogni tanto dei dubbi. Anche solo pro forma. Magari non sulle asserzioni di base, tipo la domanda sull’essere: l’essere è e il non essere non è, punto. Non sull’ignobile pagliacciata del Truce: giovane donna tedesca con i capelli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.