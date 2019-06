A colloquio con Tony Barber del Financial Times, Putin parla in modo rassicurante, composto, ironico, in certi casi come quello dell’eliminazione del “traditore” Skripal arriva al dileggio cinico, ma in genere il capo della Russia si mantiene fedele a un freddo schema di ordine e razionalità politica estrema: non minacciamo nessuno, siamo contro la ripresa della corsa agli armamenti, andiamo a braccetto con la Cina per tante ragioni ma ci aspettiamo che quel mattocchio esagerato di Trump, un non politico,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.