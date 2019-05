Trump twitta un ricatto economico (e suicida) contro il Messico

Roma. Con una mossa che potrebbe essere un suicidio economico, il presidente americano Donald Trump ha annunciato via twitter che a partire dal dieci giugno imporrà un dazio del 5 per cento su tutti i beni importati dal Messico se il governo messicano non fermerà i migranti che arrivano fino al confine americano. Il dazio, scrive Trump, aumenterà del cinque per cento ogni mese, quindi diventerà del dieci per cento il dieci luglio, del quindici per cento il dieci agosto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.