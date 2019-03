Ortodossia di destra

Roma. I tre saggi sono venuti fuori in silenzio, quasi fossero i personaggi di un racconto fantastico, tre figure impalpabili in grado di curare i malanni del Partito popolare europeo che secondo Viktor Orbán, sospeso mercoledì dal gruppo a tempo indeterminato, stanno tutti nel fatto che i suoi colleghi non voglio capire che il vero popolare è lui e tutti gli altri si sono spostati, tutti, troppo a sinistra. I tre saggi sono un’invenzione dei popolari tedeschi e austriaci, drei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.