Il Ppe offre un compromesso a Orbán. La lettera visionata dal Foglio

La presidenza del Ppe ha offerto un compromesso al premier ungherese Viktor Orbán in una lettera visionata dal Foglio che potrebbe subire delle modifiche nel corso dell'Assemblea politica. La risoluzione proposta prevede che Fidesz, il partito di Orbán, non “avrà più diritti all'interno del Ppe”, non potrà partecipare agli incontri dell'alleanza e “non avrà più diritto di proporre i propri candidati per alcun incarico”. La lettera sostiene che Fidesz ha proposto queste condizioni “volontariamente” e che le decisioni avranno effetto immediato. La risoluzione specifica che Fidesz “verrà sospeso dal Ppe”. Il vicepresidente di Fidesz, Gergely Gulyas, ha annunciato che il suo partito lascerà il Ppe "con effetto immediato" in caso di sospensione. Fonti del Ppe presenti all'Assemblea politica confermano che Orbán andrà via dal l Ppe se i delegati decideranno di sospenderlo.

Il Ppe ha anche proposto la creazione di una commissione per valutare “il rispetto dello stato di diritto e dei valori popolari” da parte di Orbán. Il gruppo sarà composto dall'ex presidente dell'Eurogruppo, l'olandese Van Rompuy, l'ex presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, e l'ex cancelliere austriaco Wolfgang Schussel.

Inoltre, se Orbán vorrà rimanere all'interno del Ppe dovrà rispettare le condizioni proposte da Manfred Weber nell'ultimatum dello scorso 5 marzo. Orbán dovrà riconoscere che la campagna diffamatoria contro Juncker ha “causato dei danni politici considerevoli” e dovrà rimuovere “i poster e i materiali” esposti nelle città ungheresi. Inoltre, il premier ungherese dovrà chiarire la posizione della Central European University, l'ateneo fondato da George Soros che Orbán ha dichiarato illegale. La commissione dovrà valutare se queste tre condizioni sono state rispettate dal premier ungherese in un rapporto che verrà presentato alla presidenza del Ppe. Tuttavia, le misure sulla sospensione di Fidesz entreranno in vigore "immediatamente".