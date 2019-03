Chi imbroglia i giovani non è l’Europa

Quali fasce di età hanno più subìto in Europa la crisi economica? La retorica antieuropea sostiene che le classi medie e gli anziani hanno pagato pegno all’Unione europea e ancora più alla moneta unica. Lo testimonia la composizione dei maggiori partiti euroscettici: Lega, Front National francese, Ukip nel Regno Unito. Alle elezioni del 4 marzo 2018 il maggior numero degli elettori di Matteo Salvini aveva tra 50 e 64 anni. In Francia alle presidenziali di aprile 2017 gli over 65...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.