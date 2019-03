Molise über alles

Il Molise, regione con Sanità commissariata, ha emesso un avviso di ricerca per “medici specialisti in quiescenza”, cioè in pensione. Questo dopo che l’ospedale Cardarelli di Campobasso ha denunciato “gravissime difficoltà di personale medico in dotazione”. La penultima regione italiana per abitanti, quindi per fabbisogno di personale nei servizi pubblici, non ha in assoluto i maggiori vuoti di specialisti: in base all’indagine 2019 di Anaao Assomed gliene mancano 93 rispetto ai 1.556 della Sicilia, ai 1.540 della Lombardia, ai 1.351...

