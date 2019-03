Così il People’s Vote prova a ribaltare la Brexit ai Comuni inglesi

Roma. Il fronte anti Brexit del People’s Vote è stato rivitalizzato dalla conversione di Jeremy Corbyn, leader del Labour, alla loro causa, ma ancora non ha vinto la propria battaglia esistenziale: il secondo referendum sulla Brexit. “Corbyn potrebbe avere facilitato la partenza dal Mar Rosso, ma ancora non siamo nella Terra promessa”, ha scritto Andrew Adonis, un ex ministro blariano, sul magazine pro remain New European. Per convocare un secondo referendum è necessaria una maggioranza in Parlamento, che al momento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.