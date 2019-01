Milano. L’economia cinese ha registrato ieri il suo peggior risultato dal 1990: nel 2018 il paese è cresciuto del 6,6 per cento, con una crescita del 6,4 per cento registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, il livello più basso dai tempi della crisi finanziaria globale. Questi dati poco soddisfacenti (ma comunque in linea con le previsioni del governo, che aveva parlato di una crescita “attorno al 6,5 per cento”) arrivano all’incrocio di alcuni momenti importanti per Pechino. Oggi si apre la conferenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.