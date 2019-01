Washington ha un mastino a negoziare con Pechino, ma il problema è Trump

Roma. Robert Lighthizer, il rappresentante per il Commercio del governo americano, porta sempre con sé un documento di una sola pagina in una cartellina. Lighthizer tiene il documento sempre pronto per l’uso quando percepisce che dentro alla Casa Bianca, o peggio ancora dentro allo Studio Ovale, sta cambiando l’atteggiamento nei confronti delle questioni commerciali. La pagina contiene, in una forma scritta semplice, così da essere compresa anche dal presidente Donald Trump, tutti i fallimenti subìti da Washington nei negoziati commerciali...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.