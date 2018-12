La “politica dell’ibuprofene” in Catalogna

Roma. Nella testa di Pedro Sánchez, la giornata di venerdì avrebbe dovuto essere il culmine di una ponderata strategia di distensione tra Barcellona e Madrid. Il presidente del governo spagnolo ha portato tutto il suo governo, quel governo bellissimo a maggioranza femminile che è stato acclamato in tutto il mondo, nel capoluogo catalano, per approvare alcune riforme simboliche e per mostrare che Madrid ha il volto sorridente delle ministre e dei ministri del governo socialista, non quello arcigno dell’esecutivo lacrime...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.