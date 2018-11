La rivolta dei Suv

Non so se è il giorno giusto per scriverne, visto che hanno arrestato il supermanager della globalizzazione industriale automotive, come si dice, quel Carlos Ghosn che avrebbe trovato la sua bella convenienza nell’arrotondare a spese dell’azienda ultramondiale (Nissan, Mitsubishi, Renault) il doppio stipendiuccio che percepiva ogni anno intorno ai sedici milioni e spicci in euro, ma la Jacquerie del Suv in terra di Francia è una notizia spettacolare, che in un certo modo fa ombra perfino ai primi fatti politici...

