L’inferno dei khmer rossi è uscito dalla Sorbona

Roma. “In quanto intellettuale, non ho mai voluto altro che la giustizia sociale per il mio paese”, aveva detto in tribunale Khieu Samphan. Oggi, in quanto dirigente di spicco dei khmer rossi, Samphan è diventato il primo cambogiano a essere condannato per “genocidio” per quanto ha fatto sotto il regime di Pol Pot (1,7 milioni di morti, un quinto della popolazione cambogiana). Nel libro di Rithy Panh, “The Elimination”, l’autore si domanda: “Voglio capire come persone colte, degli intellettuali, abbiano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.