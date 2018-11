Pure Macron ha un referendum secessionista

Domenica 4 novembre, in Francia si parlerà molto della Nuova Caledonia, l’ultima colonia francese, chiamata a esprimersi sulla propria indipendenza da Parigi. Sono 174.154 gli elettori che risponderanno sì o no al divorzio con la Francia, che ha preso possesso dell’arcipelago nel sud del Pacifico nel lontano 1853, ai tempi di Napoleone III. “La Francia non sarebbe la stessa senza la Nuova Caledonia”, ha detto Emmanuel Macron a maggio, in occasione della sua visita nell’atollo che rappresenta il 3 per...

