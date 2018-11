Milano. “Non ci saranno mai sufficienti fondi umanitari per risolvere la crisi dei rifugiati, figurarsi se ce ne sono abbastanza per aiutarli a ricostruire le loro vite”. Il progetto sui rifugiati presentato ieri alle Nazioni unite – il cosiddetto Refugees Compact – parte da questa constatazione, che può sembrare a prima vista una resa e invece è la premessa per una piccola rivoluzione. Le aziende private diventano i “boots on the ground” per la ricostruzione delle vite dei rifugiati, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.