“Linea dura sui migranti? Concordo al 100 per cento”. I complimenti di Trump a Conte

Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ottobre 2018

...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ottobre 2018

Già a luglio, quando i due si erano incontrati per la prima volta a Washington, il presidente americano aveva elogiato Conte: “sta facendo un lavoro fantastico”, ha detto Trump. “Sono molto d'accordo con quello che state facendo sull'immigrazione legale e illegale. Sono d'accordo con la vostra gestione dei confini. Molti altri paesi in Europa dovrebbero seguire l'esempio dell'Italia” sull'immigrazione e su una posizione dura ai confini, ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca. Che aveva promesso il suo sostegno a una "cabina di regia permanente" tra Stati uniti e Italia per il Mediterraneo allargato in chiave di lotta al terrorismo, maggiore sicurezza, immigrazione e gestione della complicata situazione in Libia.