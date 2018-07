Italia, la "città" dimenticata degli immigrati irregolari

- La "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pubblica un reportage della "città senza nome" sorta a Borgo Mezzanone, un ex aeroporto in Puglia, nella piena illegalità. Popolata da 4 o 5mila persone abbandonate a se stesse dallo Stato italiano, è formata da profughi provenienti da Senegal, Gambia, Mali, Guinea, Guinea Bissau, Costa d’Avorio, Ghana e Nigeria. Ci sono anche alcuni somali ed eritrei oltre a sudanesi e marocchini, oltre a commercianti afghani e pakistani e prostitute provenienti dalla Romania. Alcuni di loro vivono in vecchie caserme militari, in bunker, alcuni in container, altri in case di mattoni auto-costruite. Ma la maggior parte di loro vive in casse di compensato e plastica. Ci sono due moschee e una chiesa. C’è la mafia nigeriana, bordelli, parrucchiere, un’agenzia di viaggi, una copisteria, un meccanico e concessionari di automobili, alimentari e negozi vari. Ristoranti, una panetteria senegalese, un ghanese che uccide ogni giorno una pecora e nelle giornate speciali due. Non ci sono dottori, non ci sono vigili del fuoco, niente polizia, niente raccolta della spazzatura, niente acqua potabile o fognature. In alcune delle baracche ci sono cabine doccia senza docce usate come servizi igienici, in condizioni sanitarie preoccupanti. La spazzatura viene bruciata. Ovunque in Italia nascono campi irregolari di immigrati, molti dei quali hanno ricevuto un foglio di via e dovrebbero lasciare il paese. Il più grande ghetto è appunto "la pista". Qui negli Anni ‘90 si fece un campo per i profughi del Kosovo. Ben presto divenne un accampamento permanente e sono state costruite nuovi, grandi blocchi prefabbricati a un centinaio di metri dalla pista. Il centro di accoglienza statale è ancora lì oggi. Vi sono alloggiati circa mille richiedenti asilo. In molti lavorano per quattro-cinque euro l’ora nei campi, per oltre 10 ore di lavoro al giorno. E spesso non vengono pagati. Il luogo è ricettacolo di venditori di marijuana, hashish, cocaina e farmaci vari che vengono venduti anche a bulgari, romeni e italiani provenienti da Foggia, a 20 chilometri di distanza. Questo business è controllato dalla mafia nigeriana, una banda chiamata Black Axe. I farmaci che acquistano provengono dal clan mafioso italiano dei Romito, sul cui territorio si trova la pista, e che controlla anche il porto più vicino. Ai Romito devono pagare il pizzo anche le prostitute di cui gestiscono il traffico. In Italia, scrive il quotidiano tedesco, la mafia nigeriana ha una rete così stretta che nessuno vi sfugge. Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini vuole chiudere i ghetti e accelerare i rimpatri degli irregolari, “ma è impossibile chiudere tutti i ghetti senza avere un buon piano su dove mandare le persone”, osserva Cau, uno degli ospiti del campo.