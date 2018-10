Così i Verdi hanno imparato a riempire i vuoti dei partiti tradizionali

Berlino. Sergey Lagodinsky è appena rientrato a Berlino da Ulm, dove ha incontrato i compagni di partito dei Verdi affinché sostengano la sua candidatura al Parlamento europeo. L’ultima parola spetta al congresso dei Grünen a Lipsia dal 9 all’11 novembre ma Lagodinsky è ottimista e il partito anche di più. I Verdi bavaresi sono usciti benissimo dalle elezioni di domenica per il rinnovo del Landtag di Monaco con il 17,5 per cento contro l’8,6 di cinque anni fa in un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.