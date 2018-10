I due minuti che cambiano gli equilibri in Francia sulla Brexit

Parigi. E’ stato molto chiaro, ieri, il ministro dell’Azione e dei conti pubblici francese Gérald Darmanin: la Francia si prepara “al peggiore scenario possibile” in tema Brexit, ossia all’assenza totale di un accordo tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. “Su richiesta del primo ministro, preparo le dogane al peggior scenario possibile affinché siano pronte ad assorbire da un giorno all’altro i controlli supplementari. In caso di ‘Hard Brexit’, le merci in arrivo dalla Gran Bretagna potrebbero subire fino a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.