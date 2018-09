La scelta dei popolari svedesi

In tutta Europa, il rapporto tra i partiti popolari e quelli dell’ultradestra sta diventando una questione quotidiana. Allearsi, rincorrersi, prendere le distanze? Gli esperimenti variano, ma in Svezia il tema è più urgente perché bisogna formare il governo in queste settimane. Ieri il premier uscente, Stefan Löfven, del Partito socialdemocratico, non ha ottenuto la fiducia del Parlamento: la coalizione di centrosinistra da lui guidata non ha la maggioranza in Aula. Le consultazioni riprenderanno giovedì e con tutta probabilità Kristersson riceverà...

