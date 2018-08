Che cos'è la Gran Bretagna? Una nazione in cento scatti

Prima di diventare un "santo laico" della Terza Repubblica, Ernest Renan – tra i maggiori esponenti del positivismo e storico del cristianesimo – nella conferenza intitolata Che cos’è una nazione, aveva osservato che l’idea di nazione,"chiara in apparenza", è "facile a essere gravemente fraintesa". A più di un anno dal referendum che ha sancito il divorzio della Gran Bretagna dall’Unione Europea, non è facile rispondere alla domanda "che cos'è oggi il Regno Unito?". Il tifoso che si fa una birra al pub? Il creativo che detta la moda e cambia le regole della musica? Il giovanotto che cerca la scalata nella City o l'operaio di origine pakistana? L'anziana signora scozzese che ti offre caffè senza schiuma e wafer al caramello Tunnocks? Forse, sembrano dire questi scatti, la nazione è solo quella cosa che Renan definì "la volontà di vivere insieme".

Il British Journal of Photography ha scelto 100 ritratti, selezionati tra gli oltre 13.000 inviati al concorso Portrait of Britain, giunto ora alla sua terza edizione. Le immagini presentate oggi – di cui pubblichiamo una piccola selezione – verranno esposte dal 1 settembre su schermi e cartelloni digitali in tutto il Regno Unito, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nei centri commerciali e nelle strade principali del paese. La gamma di ritratti selezionati per la mostra riflette la diversità unica della Gran Bretagna moderna, dalla fotografia del signor Roy che porta in spalla il suo pappagallo "in riabilitazione", al ritratto di Daniel, un biologo marino nigeriano che oggi lavora a Sutherland nell'estremo nord della Scozia. C'è qualche volto noto ma la maggior parte sono scatti di gente comune, incontrata per caso in strada. Tutte le 200 immagini della preselezione saranno invece stampate nel primo libro Portrait of Britain, pubblicato da Hoxton Mini Press e pubblicato il 6 settembre.