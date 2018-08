L’attacco a Londra è il culmine di un anno terribile di terrorismo nel Regno Unito

Londra. E’ uno strano momento per fare un attacco terroristico, le 7,37 di un mattino di metà agosto. Con una Ford Fiesta comprata due mesi fa, andando contromano addosso ai ciclisti che sfrecciavano davanti a un Parlamento vuoto per la pausa estiva, l’azione del presunto attentatore – ventenne nero, giubbotto nero, pare proveniente dalla zona di Birmingham, cittadino britannico noto alla polizia ma non all’antiterrorismo – riporta inevitabilmente alle gesta nefaste del lupo solitario Khalid Masood, simpatie radicali e nessuna...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.