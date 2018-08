Poco dopo le 7.30 (ora locale) un uomo è andato a sbattere con la propria macchina contro le barriere esterne del palazzo di Westminster a Londra. La dinamica dell'incidente non è chiara. Secondo le prime notizie, diversi pedoni e ciclisti sarebbero rimaste ferite. Le strade intorno a Millbank, Parliament Square e ai giardini di Victoria Tower sono state chiuse.

L'uomo è stato subito arrestato dagli agenti di Scotland Yard intervenuti sul posto e il dipartimento dell'antiterrorismo ha già avviato le indagini. La fermata della metropolitana di Westminster è stata chiusa.

Il corrispondente di Euronews/Nbc Vincent McAviney ha postato su Twitter le prime immagini subito dopo l'incidente.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn