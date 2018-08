L’Ue che si inchina ai governi populisti

Bruxelles. La Commissione europea ha abdicato a quelle che dovrebbero essere le sue competenze di guardiano dei trattati di fronte al caso della Diciotti e di altre navi con migranti salvati in mare, a cui l’Italia ha vietato di sbarcare nei suoi porti durante l’estate. Ma, contrariamente a quanto affermano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, la colpa dell’esecutivo comunitario non è non voler “battere un colpo”. Oggi la Commissione presiederà una riunione informale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.