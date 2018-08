Due condanne giudiziarie mettono Trump all’angolo, dove è più pericoloso

Roma. Martedì è arrivata contro il presidente americano Donald Trump una doppia botta giudiziaria senza precedenti nella storia del paese. Uno dei direttori della sua campagna elettorale, Paul Manafort, è stato condannato per reati finanziari commessi nell’ambito di una brutta storia di milioni nascosti in banche estere e l’avvocato fidato da decenni, Michael Cohen, si è dichiarato colpevole per avere commesso un reato federale con risvolti scandalosi durante la campagna elettorale – quando pagò due donne perché non parlassero delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.