Per anni vi hanno detto che “i Caschi bianchi sono al Qaida”. Poi Israele ha aperto i confini per salvarli

Roma. E adesso quelli che in Italia per anni hanno insinuato che i Caschi bianchi fossero un’organizzazione complice di al Qaida e dello Stato islamico – e lo hanno detto e scritto senza portare prove, un po’ per cavalcare l’onda del consenso populista, un po’ per lusingare la propaganda russa e un po’ per fare incetta dei clic dei pensionati che su Facebook non riescono a distinguere la realtà dalla manipolazione – dovrebbero spiegare cosa è appena successo al confine...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.