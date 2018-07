Israele ha abbattuto un jet da combattimento siriano che si era addentrato nel suo spazio aereo per circa due chilometri. La Siria nega, dice che l’aereo, un Sukhoi partito dalla base T-4, stava rispettando le norme territoriali, ma Israele ha fatto sapere che prima di colpire l’esercito aveva lanciato diversi segnali al pilota per avvertirlo dello sconfinamento. L’abbattimento potrebbe avere delle ripercussioni importanti – era dal 2014 che Israele non colpiva un aereo siriano – in un momento in cui,...

