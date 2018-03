Cosa nasconde il viaggio in treno di Kim a Pechino

La notizia del leader nordcoreano Kim Jong-un in visita a sorpresa a Pechino aveva iniziato a circolare ieri, quando l’agenzia di stampa giapponese Kyodo ha pubblicato il primo video di un treno nordcoreano in arrivo nella capitale cinese – un treno verde con una striscia gialla nel mezzo, molto simile a quello usato nei viaggi precedenti dall’allora leader Kim Jong-il in visita in Cina. Poi la conferma, al rientro della delegazione comunista a Pyongyang: Kim Jong-un, ha incontrato ieri in Cina il presidente cinese Xi Jinping, nel primo storico viaggio all'estero del leader nordcoreano da quando è salito al potere nel 2011. Xi Jinping rinnova così la sua centralità sullo scacchiere globale.