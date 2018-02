L'Europarlamento contro Macron

Il Parlamento europeo ha inflitto la prima grande sconfitta all’agenda europeista di Emmanuel Macron, a dimostrazione che la battaglia del presidente francese per rifondare l’Ue sarà lunga e difficile. Giovedì l’Assemblea di Strasburgo ha bocciato la proposta di liste transnazionali per eleggere una parte dei suoi deputati in una circoscrizione unica che copra tutta l’Ue. Utilizzeremo i seggi del Regno Unito che rimarranno liberi dopo la Brexit per costruire uno “spazio democratico” che permetta “agli europei di votare per un progetto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.