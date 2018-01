L'assenza inglese, nella storia, è stata un disastro. Parla Niall Ferguson

Anticipiamo un’intervista a Niall Ferguson, storico britannico, che sarà pubblicata sul secondo numero de Il Club, rivista trimestrale in inglese e italiano diretta da Francesco De Leo e affezionata al suo slogan “Affinché Brexit non ci separi”, che sarà presentato il 18 gennaio. La Brexit “è come un divorzio, soltanto che ci sono ventisette ex mogli, e questo rende il divorzio ventisette volte più complicato”, dice al Club Niall Ferguson, sintetizzando con una formula precisissima quel che sta accadendo:...

