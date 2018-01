I pesci non sono, ehm, "sedentari". La Brexit vista dalla Normandia

Port-en-Bessin. A Port-en-Bessin, in Normandia, la Brexit è una cosa molto concreta. In questo piccolo villaggio di pescatori, tra i più importanti per la pesca delle coquilles de Saint-Jacques, le capesante tipiche della zona, sono abituati alle domande sull’argomento. Dal secondo Dopoguerra le barche francesi si allontanano dai loro porti per pescare nella Manica, arrivando fino alle acque territoriali britanniche: “La Manica è un canale stretto, e il pesce non è un animale sedentario, per usare un eufemismo....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.