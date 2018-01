La Brexit e il diritto di cambiare idea

Quando il blairismo era l’unica cosa di cui parlare, negli anni Novanta in cui tutto pareva ed era possibile, Andrew Adonis aveva poco più di trent’anni e la passione per tutto quel che riguardava l’istruzione, la formazione, il “british dream”. Tony Blair, appena diventato premier, lo prese nella sua Policy Unit a Downing Street, e Adonis divenne uno dei “pensatori” del New Labour: nel 2001 divenne il capo di quella Unit, e nel frattempo si era conquistato il nomignolo che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.