La proposta di Lufthansa su Alitalia e le truppe americane in Afghanistan. Le notizie del giorno in breve

DALL'ITALIA

Lufthansa chiede la ristrutturazione di Alitalia. In una lettera recapitata al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, la compagnia aerea tedesca ha confermato il suo interesse per quella italiana, ma ha fatto sapere che l’acquisizione sarà possibile solo dopo “tagli significativi”.

Ignazio Marino è stato condannato a due anni in Appello per aver pagato delle cene con la carta di credito del Campidoglio. L’ex sindaco di Roma ha detto che continuerà la sua battaglia legale.

Aumentano i finanziamenti ai partiti. Nel 2017 il due per mille ha mobilitato oltre 15 milioni di euro, il doppio dell’anno precedente.

L’amministrazione digitale è legge. I cittadini potranno obbligare la P.a. a mandare le comunicazioni legali presso il domicilio digitale.

Salvini vuole abolire la legge Fornero e critica Berlusconi. “Va bene per quelli come lui che vogliono lavorare fino a novantun’anni”, ha commentato il leader della Lega.

Borsa di Milano. FtseMib +0,6 per cento. Differenziale Btp-Bund a 146 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,19 sul dollaro.

DAL MONDO

L’America aumenterà truppe e arsenale in Afghanistan. Il Pentagono invierà 1.000 uomini supplementari con funzione di “combat adviser” più droni, elicotteri, mezzi corazzati e artiglieria. Lo scorso agosto l’Amministrazione Trump aveva deciso di aumentare di 4.000 unità lo stanziamento in Afghanistan, portando le forze americane a 14 mila. La Camera del Congresso americano ha approvato una legge per rinnovare i poteri di sorveglianza digitale senza mandato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza.

Tokyo contro Pechino sulle Senkaku. Oggi una nave fregata cinese è stata identificata dalla guardia costiera nipponica nelle acque contigue alle isole contese tra i due paesi. Nelle stesse ore un sottomarino, presumibilmente cinese, si avvicinava nella medesima area.

Assange è cittadino dell’Ecuador. Il capo di Wikileaks ha ottenuto la cittadinanza un mese fa per facilitare la sua uscita dal confinamento nell’ambasciata ecuadoriana di Londra.

Farage chiede un nuovo referendum sulla Brexit. L’ex capo dell’Ukip ha detto che potrebbe essere un buon modo per chiudere le controversie attuali.