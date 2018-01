I millennial salveranno il Regno Unito

Theresa May, premier britannica, vuole cancellare i fantasmi del 2017, dice che ha imparato la lezione – la perdita della maggioranza parlamentare al voto anticipato del giugno scorso che nasceva come una dimostrazione di forza – e che il 2018 sarà tutto diverso, meno improvvisato, più ragionato, più ottimista, più giovane. L’ultimo investimento della May è sulla cosiddetta “talent pipe”, quel meccanismo virtuoso che permette agli astri nascenti della politica di responsabilizzarsi e di accumulare esperienza per poi affiancare e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.