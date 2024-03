Un prestito a Kyiv. L'idea di un senatore repubblicano per sbloccare gli aiuti

Un prestito a tasso zero e debito cancellabile. E’ questa la proposta che il senatore americano Lindsay Graham, repubblicano della Carolina del sud, ha fatto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato durante la sua visita a Kyiv. Il senso pratico per l’Ucraina è: ti presto i soldi che ti servono per difenderti, a tasso zero, e domani discuteremo se debba essere rimborsato. Il senso politico per l’America è: troviamo un modo per dare gli aiuti a Kyiv, ovviando a quel grande problema che si chiama Donald Trump e la sua ostilità nei confronti dell’Ucraina. Graham fa parte di quei repubblicani che non hanno fatto granché per evitare un ritorno dell’ex presidente, ma che sulla politica estera rifiutano l’isolazionismo trumpiano. E’ stato in Ucraina già altre volte, ha condotto la battaglia al Congresso per inserire la Russia nella lista degli stati sponsor del terrorismo e ora ha preso al volo una frase smozzicata di Trump che ha detto di voler trasformare tutti gli aiuti all’estero in prestiti. Come è noto, Joe Biden ha chiesto al Congresso 60 miliardi di dollari di aiuti militari all’Ucraina, che al Senato sono stati approvati e alla Camera no. Il prestito che propone Graham riguarda soltanto 12 miliardi di questi 60, perché la grande maggioranza di questo stanziamento, cioè 48 miliardi, andrebbe a sostegno dell’industria della Difesa americana, creando posti di lavoro e rimpolpando l’arsenale americano. Ma 12 miliardi di dollari non sono pochi e soprattutto sono estremamente necessari, e con un prestito si potrebbe non incappare nel diktat trumpiano – mai più nemmeno “un penny” a Kyiv – e allo stesso tempo dare in tempi utili un sostegno all’esercito ucraino. L’esito di questo tentativo non è certo, lo speaker del Congresso, Mike Johnson, ha detto di scrivere un testo per un’eventuale discussione, è un barlume di speranza per invertire l’appiattimento anti ucraino e filorusso del Partito repubblicano americano.

