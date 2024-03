L'Europa si è dotata di strumenti per aiutare l'Ucraina, ma serve di più

Bruxelles. I ministri degli Esteri dell’Unione europea ieri hanno deciso di creare un nuovo fondo all’interno della European Peace Facility per finanziare le armi all’Ucraina e di usare i proventi straordinari dei beni russi congelati a favore dello sforzo di guerra. Il primo strumento sarà dotato di 5 miliardi di euro per il 2024, anche se le risorse a disposizione potrebbero ridursi se grandi paesi come la Germania chiederanno di scontare i loro contributi bilaterali. Il secondo potrebbe mettere a disposizione di Kyiv 3 miliardi di euro l’anno da usare per gli acquisti di munizioni e armamenti, ma manca una proposta concreta della Commissione e l’unanimità non è scontata. Otto miliardi di euro non cambieranno il corso della guerra, soprattutto se verrà a mancare l’aiuto militare degli Stati Uniti. La questione dei “soldi” europei è sempre più urgente. Lentamente e con molte opposizioni preventive, si sta facendo strada l’idea degli Eurobond per la guerra e l’industria europea della difesa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE