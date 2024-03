La lezione di Rep. su dossieraggio e deontologia. Con effetti surreali

Repubblica ha affidato, ieri, la definizione del canone deontologico del giornalismo a Lirio Abbate. Con effetti surreali. L’occasione è stata determinata dal verminaio del dossieraggio e degli accessi abusivi di massa ai database, ben spiegato nella sua abnorme gravità dal procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo e dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, che sta aprendo profonde riflessioni sulla professione giornalistica. “Occorre compiere un’azione di responsabilità – scrive Abbate –. Non siamo solo un canale che riporta acriticamente le news, e non possiamo essere la buca delle lettere di chi vuole strumentalizzare o mettere in pratica azioni destabilizzanti”. Giusto. Abbate poi ricorda le domande fondamentali che deve porsi il giornalista: “Con queste notizie chi me le fornisce mi sta usando? Quanto mi posso fidare dell’attendibilità della fonte? E dietro a questa storia che tipo di interesse c’è? Pubblicandole sarò parte, inconsapevole, di una manovra? Di un disegno strumentale?”.

