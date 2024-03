Il procuratore nazionale antimafia Melillo conferma: il caso dossieraggi è la punta di un iceberg più grande

Le condotte di Striano “mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti elementi che confliggano con l’idea di un’azione concepita e organizzata da un singolo ufficiale ipoteticamente infedele. Uno dei punti centrali della procura di Perugia sarà comprendere la figura e il sistema di relazioni di Striano”. Sarà questo, c’è da scommetterci, il passaggio del lungo intervento tenuto mercoledì dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione Antimafia su cui si concentrerà l’attenzione di organi di informazione e politici, che da giorni soffiano sullo “scandalo dossieraggio” nato dalla vicenda degli accessi abusivi alle banche dati a disposizione della Direzione nazionale antimafia (Dna). Tutto ciò nonostante Melillo abbia subito chiarito che si tratta di una sua “personale valutazione”, basata più sull’esperienza passata (gli archivi paralleli della sede Sismi affidati a Pio Pompa) che su dati fattuali. Una valutazione personale che rischia di relegare in secondo piano quanto invece riferito da Melillo, in maniera puntuale e precisa, circa la situazione disastrosa trovata alla procura nazionale antimafia nel momento del suo insediamento il primo giugno 2022, per quanto riguarda la gestione e il controllo sulle banche dati.

