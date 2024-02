 La trattativa Urso, Elkann, Tavares

Se Tavares o altri ritengono che l’Italia debba fare come la Francia, che ha recentemente aumentato il capitale sociale all’interno dell’azionariato di Stellantis, ce lo chiedano. Se vogliono una partecipazione attiva possiamo sempre discuterne”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, replicando al ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che aveva lamentato la scarsa attenzione del paese all’automotive. La replica di Urso fa esplodere il paradosso dei paradossi. Anzitutto, ancora una volta si ha la sensazione che per il governo (o, almeno, per il “ministro Urss”) non esista alcun problema che non possa essere risolto con una nazionalizzazione. Ma in che modo l’ingresso dello stato nel capitale dell’azienda potrebbe renderne profittevole attività che oggi non lo sono? Il sottinteso è che l’apporto di capitale pubblico servirebbe solo a mantenere stabilimenti in perdita, come ai tempi della Gepi. Potere di una consonante. Il che ci conduce al secondo tema, che riguarda il quasi omonimo gruppo Gedi, editore di Repubblica: che posizione prenderà il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che ha lanciato una crociata contro la “svendita” di quale punto percentuale di Eni e Poste?

