La Serbia è un problema per l'Unione Europea

Nikola Sandulovic è un politico serbo, presidente del Partito repubblicano, e qualche tempo fa si è recato in Kosovo, a Prekaz, a omaggiare le vittime albanesi delle guerre. Il 3 gennaio è stato arrestato e ieri sua moglie lo ha visto tornare a casa in ambulanza, con segni di percosse e torture. I video diffusi mostrano Sandulovic fragilissimo, incapace di stare seduto, sofferente, con lo sguardo spento. Secondo quanto ha raccontato sua moglie sarebbe stato prelevato da uomini dei servizi di sicurezza serbi, poi è scomparso. Di lui la famiglia non ha saputo più nulla fino al suo ritorno drammatico. Se davvero Sandulovic fosse stato prelevato e torturato dalle autorità, all’Unione europea dovrebbe arrivare un segnale di allarme forte perché indicherebbe come il potere serbo stia utilizzando i metodi di Milosevic che seguivano una linea molto chiara: demonizzazione degli oppositori sui media, far agire i servizi di sicurezza con metodi violenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE