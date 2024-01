Terrorismo e pregiudizio. In Israele la Corte boccia la riforma della giustizia di Bibi

Qualche mese fa Israele era un paese in protesta. I cittadini con diligenza e tenacia scendevano in strada per manifestare contro la riforma della Giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Dopo le prime settimane di proteste, il premier ha promesso di sedersi al tavolo con le opposizioni per concertare una riforma necessaria, ma condivisa. Vedendo pochi progressi, gli israeliani sono scesi ancora in strada, sempre con gli stessi metodi, con la stessa costanza e la stessa tenacia. Le manifestazioni in un paese che appariva sempre più diviso si sono interrotte soltanto dopo l’attacco di Hamas contro i kibbutz del sud e i cittadini hanno dimostrato un’innata e non scontata capacità di ritrovare l’unità nel momento della necessità. Da mesi ormai la Corte suprema aveva iniziato a esaminare il testo della riforma e l’esame non si è fermato neppure.

