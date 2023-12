L'ennesimo incendio alla Malagrotta e la cattiva procura

Appena si parla di Malagrotta, la grande discarica dove per decenni sono stati conferiti i rifiuti romani, tutti i luoghi comuni e il complottismo dei dietrologi si scatenano. Figuriamoci quando per la seconda volta a distanza di solo 18 mesi un incendio manda a fuoco un impianto di selezione dei rifiuti tal quali là portati da Ama. Mettendo in crisi un’altra volta il sistema di smaltimento della Capitale, costretta a cercare come sempre soluzioni di emergenza. È stata la mafia, la camorra, i trafficanti abusivi e via immaginando tutte quelle cose che “non succedono a caso” e “chissà chi c’è dietro”. Purtroppo è invece molto probabile che la verità sia molto più banale e per questo persino più inquietante. I casi di autocombustione dove giacciono grosse quantità di rifiuti organici non sono affatto rari. Se non movimentati adeguatamente è facile che si formino sacche di gas da fermentazione e basta poco perché vadano a fuoco. Il rimedio è costituito dalla sorveglianza continua. Alcuni impianti sono persino dotati di termocamera in grado di monitorare la temperatura e lanciare l’allarme. Ma sembrerebbe che a quell’ora della vigilia di Natale non ci fosse nessuno.

